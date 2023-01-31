Какие 3 специи добавить в обычный чай, чтобы сделать его полезным для здоровья

Какие специи добавляют в чай, чтобы он стал более полезным и укреплял иммунитет

Три специи, которые легко найти в магазине, сделают ваш чай пряным, а такой напиток укрепит иммунитет. Такой чай укрепляет иммунитет, является источником ценных для здоровья и помогает в профилактике многих заболеваний.

Этот популярный напиток, который некоторые люди привыкли пить ежедневно в течение всего дня, можно сделать в разы более полезным. Для этого нужно добавить три довольно популярных специй, которые широко используются в приготовлении разнообразных блюд и лечебных средств. Речь идет о куркуме, переце и имбири.

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Делать этот напиток лучше на основе обычного зеленого чая. На 200 мл зеленого чая возьмите четверть чайной ложки куркумы, четверть чайной ложки имбиря и 25 мг перца. Имбирю можно добавить немного больше, по вкусу. Все. приготовление полезного и ароматного напитка завершено.

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Напомним, ранее мы писали, почему нельзя долго заваривать чай и выдавливать содержимое чайного пакетика.

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