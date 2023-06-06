Какие болезни грозят разным знакам зодиака: астрологи раскрыли секреты

Астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой.

Овен

Овны чаще, чем другие знаки зодиака, страдают от мигрени и сильных головных болей, вызванных стрессом или погодой. Синусит, зубные инфекции и высыпания также характерны для людей, родившихся в период с 21 марта по 19 апреля.

Телец

У Тельцов могут быть проблемы с горлом и гортанью. Рецидивирующие ларингологические заболевания способны осложнить им жизнь. Людям под этим знаком зодиака следует чаще проверять щитовидную железу.

Близнецы

Нервное напряжение и хроническая усталость, безусловно, уязвимое место Близнецов. Людям под этим знаком зодиака также следует избегать курения, так как они склонны к астме и легочным заболеваниям

Рак

Ракам нужно быть осторожными с пищеварительной системой, особенно с желудком. Они также склонны к сердечным заболеваниям. Люди, рожденные в период с 21 июня по 22 июля, чаще страдают от метеоризма и любого рода отравлений. Им трудно защититься от желудочного гриппа.

Лев

Людям под этим знаком зодиака следует быть осторожными со своим сердцем и спиной. Львы должны беречь позвоночник и не носить тяжелые предметы. Неврозы, учащенное сердцебиение и миокардит определенно приписываются тем, кто родился между 23 июля и 22 августа.

Дева

Зодиакальные Девы не отличаются крепким здоровьем. Однако наиболее осторожно им следует быть с кишечником и желудком. Люди под этим знаком зодиака склонны к пищевой аллергии. Девы также плохо справляются с длительным стрессом и беспокойством.

Весы

Весы подвержены заболеваниям, связанным с почками и мочевыделительной системой, таким как камни в почках, нефрит, опухоли и т. д. Люди этого знака зодиака также предрасположены к проблемам с кожей.

Скорпион

Скорпионы страдают заболеваниями, связанными с почками и гормонами. Они часто жалуются на гинекологические проблемы. Согласно астрологии, люди под этим знаком зодиака также могут иметь психологические проблемы.

Стрелец

Диета для Стрельца крайне важна, ведь люди под этим знаком зодиака подвержены проблемам, связанным с желудком и печенью. Переедание точно им не поможет. Им также следует ограничить потребление алкоголя.

Козерог

Козероги склонны к заболеваниям суставов. Переломы, растяжения связок и ревматизм у них встречаются гораздо чаще, чем у других. Люди, рожденные в период с 22 декабря по 19 января, также склонны к неврозам и депрессиям.

Водолей

Водолеи, напротив, часто борются с варикозным расширением вен и отеками конечностей. Они также могут страдать от высокого кровяного давления, что делает их более склонными к неврологическим проблемам, чем других. Водолеям также следует следить за зрением.

Рыбы

Люди под этим знаком зодиака могут страдать бессонницей. Они также часто борются с зависимостями. Рыбы склонны злоупотреблять алкоголем и психотропными препаратами. Это может быть признак депрессии, невроза, психического заболевания.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.