Какие документы необходимы для оформления субсидии на коммунальные услуги

Государство Украины предоставляет возможность социально уязвимым слоям населения получить субсидию для компенсации расходов на коммунальные услуги.

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), некоторым категориям граждан необходимо лично обратиться за назначением помощи и предоставить соответствующие документы. Об этом пишет Oboz.ua.

Это касается тех, кто:

Впервые планирует получить субсидию

Имел изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства

Погасил задолженность или заключил договор о ее реструктуризации

Для оформления субсидии необходимо подать заявление и декларацию, формы которых доступны на сайте ПФУ. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы.

Существует несколько способов подать документы:

Лично в ЦНАП, сервисном центре ПФУ или через уполномоченные лица территориальных общин По почте в адрес территориального органа ПФУ Онлайн через вебпортал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Действие"

Важно учитывать сроки подачи документов:

С 1 октября по 30 ноября – субсидия назначается с начала отопительного сезона

С 1 декабря – с месяца обращения

Читайте также: Сколько пенсионеров в Украине получают выплаты более 4 тысяч гривен

Для получения субсидии на твердое и жидкое печное топливо заявление и декларацию можно подать до 31 декабря.

ПФУ предлагает два варианта обращения:

Упрощенное заявление – содержит минимум данных, остальную информацию ПФУ собирает самостоятельно Полный пакет документов – включает заявление, декларацию и копии необходимых документов (для сложных жизненных обстоятельств)

Такой подход позволяет сделать процесс получения субсидии более доступным и удобным для разных категорий граждан.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, на какие надбавки к пенсии имеют право украинцы, достигшие 65-летнего возраста.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!