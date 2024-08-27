Какие документы нужны, чтобы военнообязанный мог уехать за границу

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину и введения военного положения для большинства мужчин призывного возраста было установлено ограничение на выезд за границу. Однако существуют определенные категории мужчин, имеющих право пересекать государственную границу. Эти правила подробно регламентируются постановлением Кабинета Министров Украины № 57, сообщает Телеграф.

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Категории мужчин, которые могут выехать за границу:

Мужчины, потерявшие близких на войне: Если ваш муж, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра погибли или считаются пропавшими без вести в результате боевых действий, вы имеете право уехать за границу. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие родственные связи и факт утраты близкого человека.

Если ваш муж, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра погибли или считаются пропавшими без вести в результате боевых действий, вы имеете право уехать за границу. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие родственные связи и факт утраты близкого человека. Мужчины с инвалидностью: Лица с инвалидностью, имеющие соответствующие документы, подтверждающие их статус (справка МСЭК, пенсионное удостоверение и т.п.), могут уехать за границу. Важно, чтобы инвалидность была установлена украинской медико-социальной экспертной комиссией.

Лица с инвалидностью, имеющие соответствующие документы, подтверждающие их статус (справка МСЭК, пенсионное удостоверение и т.п.), могут уехать за границу. Важно, чтобы инвалидность была установлена украинской медико-социальной экспертной комиссией. Сняты с военного учета по состоянию здоровья: Если мужчина был снят с военного учета по состоянию здоровья, он может выехать за границу при наличии соответствующих справок от военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Если мужчина был снят с военного учета по состоянию здоровья, он может выехать за границу при наличии соответствующих справок от военно-врачебной комиссии (ВЛК). Временно непригодны к военной службе: Мужчины, временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья (сроком до 6 месяцев), также могут пересекать государственную границу.

Мужчины, временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья (сроком до 6 месяцев), также могут пересекать государственную границу. Многодетные родители: Мужчины, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, имеют право на выезд за границу. Для этого необходимо предоставить свидетельства о рождении детей и другие документы, подтверждающие их отцовство.

Мужчины, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, имеют право на выезд за границу. Для этого необходимо предоставить свидетельства о рождении детей и другие документы, подтверждающие их отцовство. Одинокие родители: Мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, также могут пересекать государственную границу.

Мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, также могут пересекать государственную границу. Сопровождающие лиц с инвалидностью: Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью I или II группы, могут уехать за границу. Для этого требуются соответствующие медицинские документы.

Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью I или II группы, могут уехать за границу. Для этого требуются соответствующие медицинские документы. Выезжающие на лечение, реабилитацию или обучение: Для выезда на лечение или обучение за границу необходимо иметь соответствующие справки и разрешения.

Для выезда на лечение или обучение за границу необходимо иметь соответствующие справки и разрешения. Водители, волонтеры, железнодорожники, спортсмены, деятели культуры и другие категории забронированных: Эти категории мужчин могут выезжать за границу при выполнении определенных условий и наличии соответствующих документов.

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