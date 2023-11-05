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Какие категории граждан не подлежат мобилизации: полный список

Игорь Романько

Кто из граждан не подлежит военному призыву

Украинская Верховная Рада приняла законы, утверждающие указы президента о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации на территории Украины еще на 90 дней. Это действие продлится до 18 августа 2023 года.

Согласно украинскому законодательству, мобилизация обычно происходит в четыре этапа. Однако существуют определенные категории граждан, освобожденных от обязанности мобилизации, пишут Факты ICTV.

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Категории граждан, не подлежащих призыву во время мобилизации, включают следующие:

  1. Граждане, занятые в органах государственной власти, на критически важных предприятиях и организациях.
  2. Граждане, признанные непригодными для военной службы, учитывая состояние здоровья или возраст.
  3. Граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.
  4. Родители и попечительское лицо детей.
  5. Многодетные родители, родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка.
  6. Граждане, воспитывающие детей с инвалидностью.
  7. Мужчины и женщины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.
  8. Мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа или жену, проходящую военную службу.
  9. Получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.
  10. Отдельные категории государственных служащих, такие как депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым, правоохранители и антикоррупционные органы.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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