Какие категории граждан не подлежат мобилизации: полный список

Кто из граждан не подлежит военному призыву

Украинская Верховная Рада приняла законы, утверждающие указы президента о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации на территории Украины еще на 90 дней. Это действие продлится до 18 августа 2023 года.

Согласно украинскому законодательству, мобилизация обычно происходит в четыре этапа. Однако существуют определенные категории граждан, освобожденных от обязанности мобилизации, пишут Факты ICTV.

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Категории граждан, не подлежащих призыву во время мобилизации, включают следующие:

Граждане, занятые в органах государственной власти, на критически важных предприятиях и организациях. Граждане, признанные непригодными для военной службы, учитывая состояние здоровья или возраст. Граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе. Родители и попечительское лицо детей. Многодетные родители, родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка. Граждане, воспитывающие детей с инвалидностью. Мужчины и женщины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. Мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа или жену, проходящую военную службу. Получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования. Отдельные категории государственных служащих, такие как депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым, правоохранители и антикоррупционные органы.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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