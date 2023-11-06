Какие категории украинцев могут призвать только по собственному желанию

Кого из украинцев не могут призвать без согласия

Украина находится под влиянием всеобщей мобилизации и военного положения с 24 февраля 2022 года. Во время этого периода все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, и любой из них может быть призван на военную службу путем мобилизации, если он не имеет отсрочки и признан пригодным к военной службе по решению Военно-врачебной комиссии. (ВЛК). Как правило, некоторые категории военнообязанных могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию.

Законодательство, действующее во время военного положения и общей мобилизации, предусматривает исключения, когда военнообязанных мужчин не призывают по мобилизации независимо от решения ВЛК относительно их пригодности к военной службе. Право на отсрочку гарантируется статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Вот категории военнообязанных, которые могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию:

Лица с инвалидностью I, II или III группы, подтвержденной в Украине. Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Женщины и мужчины, имеющие трое или более детей в возрасте до 18 лет на иждивении. Лица, забронированные на период мобилизации и военное время в установленном порядке Кабинетом Министров Украины, в частности органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями. Попечители, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, предусмотренные в законе, и это подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в установленном порядке. Попечители лиц с инвалидностью, которые были признаны судом недееспособными, а также лица, обеспечивающие постоянный уход за лицом с инвалидностью I группы. К этой категории также относятся лица, нуждающиеся в постоянном уходе согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, если нет других лиц, которые могут осуществлять уход. Лица, которые предоставляют постоянный уход за больной женой, мужем, ребенком, а также родителями своими или жены (супруги), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе. Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, обладающий инвалидностью I или II группы. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет. Мужчины, имеющие жену с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей своей жены, имеющие инвалидность I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции. Это касается военнослужащих, работников образованных военных формирований, работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции, а также лиц, участвовавших в добровольческих формированиях, созданных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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