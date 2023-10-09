Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Кому из украинцев увеличат пенсию после повышения прожиточного минимума в 2024 году

С 1 января 2024 планируется увеличить прожиточный минимум, что приведет к росту пенсий и социальных выплат в Украине.

Согласно проекту государственного бюджета на 2024 год, прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, увеличится с текущих 2093 гривен до 2361 гривны, что составляет рост на 268 гривен. Об этом пишет NV.ua.

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Это также приведет к следующим изменениям:

Минимальные пенсионные выплаты увеличатся с 2093 гривен до 2361 гривны. Максимальные пенсионные выплаты возрастут с 20930 гривен до 23610 гривен. Выплаты за сверхурочный стаж увеличатся с 20,9 гривен до 23,6 гривен за каждый дополнительный год стажа.

Также важно отметить, что размер других социальных надбавок и доплат, таких как особые заслуги или для ветеранов войны, также будет зависеть от размера прожиточного минимума. Эти социальные пособия в этом году не пересматривались и не индексировались.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль также сообщил, что после индексации в 2024 году средняя пенсия должна вырасти до 6 тысяч гривен. В 2023 году средняя пенсия составила 5311 гривен и выросла на 874 гривен или почти на 20%.

Индексация пенсий в 2024 году будет производиться по новому принципу, включая все пенсии и введение коэффициентов и баллов, позволяющих одинаковым условиям выхода на пенсию при одинаковом времени получать одинаковую пенсию и индексацию. Индексацию планируется ввести с 1 марта.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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