Какие породы кошек проявляют больше любви и нежности к хозяину

Коты – четырехлапые любимцы, которые обычно становятся неотъемлемыми членами семьи и привязываются к своим хозяевам. Несмотря на это, некоторые породы кошек могут быть независимыми и не слишком ласковыми. Например, сиамские коты очень ревнивы, а бенгальские не любят сидеть на руках и многое переняли от своих диких предков.

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Эксперты утверждают, что некоторые породы кошек проявляют больше нежности и любви к своим хозяевам. Однако многое зависит от характера каждого конкретного животного, поскольку одни кошки будут постоянно крутиться под ногами и требовать внимания, тогда как другие ведут более самостоятельный образ жизни и предпочитают, чтобы их лишний раз не трогали. В этой статье мы рассмотрим несколько пород кошек, обычно считающихся самыми ласковыми.

Сфинксы – это очень ручные, ласковые и добрые кошки, отличающиеся сообразительностью и послушанием. Они любят ходить за хозяином по квартире и очень расстраиваются, когда вынуждены надолго оставаться наедине. Сфинксы обожают сидеть на руках и спать в постели с хозяином; Тайская кошка – представители этой породы обычно выбирают из семьи кого-то одного, кого считают настоящим хозяином и с кем предпочитают проводить больше времени. И дело здесь не в том, кто кормит кота или заботится о нем. Они просто на интуитивном уровне выбирают человека, с которым испытывают наибольшую связь. Это послушные, спокойные и ласковые кошки, любящие мурлыкать, сидя на коленях у хозяина и готовые круглосуточно проявлять ласку и любовь; Беспородные коты – коты без определенной породы считаются очень добрыми, ласковыми и преданными. Они обычно более ручные, менее требовательные, спокойные, сбалансированные и послушные. Кроме того, они не требовательны в пище и могут проявлять значительную смекалку.

Напомним, мы уже писали о том, понимают ли коты язык людей.

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