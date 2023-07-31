Какие предметы категорически запрещено мыть хлоркой: важные советы

Большинство хозяек знают, что хлорка – это не универсальное чистящее средство и не всегда можно ее использовать на всех поверхностях.

Хлорка и белье – популярные чистящие средства, которые используют многие украинцы. Стоимость хлорки невелика, а ее дезинфицирующие качества достаточно высоки. Однако следует знать, где можно и где нельзя применять это средство в доме. Об этом пишет УНИАН.

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Можно ли мыть посуду хлоркой? Врачи отоларингологи утверждают, что регулярное мытье кухонной посуды хлоркой не рекомендуется. Высокая токсичность хлора может вызвать жжение в дыхательных путях, кашель, слезоточивость и даже аллергические реакции. Особенно опасно использование хлорки для мытья посуды в присутствии маленьких детей, чья иммунная система еще недостаточно сильна, чтобы противостоять такому агрессивному средству.

Можно ли мыть ламинат хлоркой? Мытье полов с хлоркой также не рекомендуется, поскольку остатки средства могут оставаться на поверхности, даже после повторной промывки водой. Это особенно актуально для ламината и линолеума низкого качества, так как хлор может повредить покрытие, приводя к потемнениям и потертостям.

Можно ли мыть акриловую ванную хлоркой? Мытье акриловой ванны хлоркой также не рекомендуется, поскольку это может привести к нарушению структуры покрытия и сделать ее шероховатой на ощупь.

Одним из немногих исключений, где можно использовать хлорку, являются чугунные ванны. Этот материал достаточно устойчив к воздействию хлора и может быть очищен с его помощью.

Можно ли мыть холодильник хлоркой? Мнения хозяйок разделяются по поводу мытья холодильника хлоркой. Некоторые считают, что можно и отмечают, что следует избегать обработки уплотняющих резинок хлоркой, поскольку они могут повредиться. Другие же решают избегать использования хлорки в холодильном пространстве по причине неприятного запаха и возможных аллергических реакций. Если вы выбираете хлорку для мытья холодильника, рекомендуется обработать уплотняющие резинки другим, менее агрессивным средством.

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