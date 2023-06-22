Какие продукты нельзя есть с кофе, чтобы не повредить здоровью

Какие продукты нельзя есть с кофе

Любители кофе не представляют своей утренней рутины без чашки этого бодрящего напитка. Многие употребляют кофе вместе со сладостями или бутербродами. Однако некоторые сочетания пищевых продуктов с кофе могут отрицательно влиять на организм. Какие продукты лучше избегать, чтобы избежать лишнего веса и неприятного ощущения в желудке, рассказал УНИАН.

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Почему не рекомендуется пить кофе вместе с молочными продуктами?

Людям, которые любят сыр, сырники или творожные бутерброды вместе с кофе, следует знать, что кофеин затрудняет усвоение кальция. Каждая чашка кофе уносит из организма примерно 3-5 мг кальция, что составляет значительную долю суточной нормы, которая составляет 1000 мг.

Для большинства людей этот эффект незначителен, но если вы потребляете больше 3 чашек кофе в день или испытываете дефицит кальция, рекомендуется подождать по крайней мере час после приема молочных продуктов, прежде чем пить кофе.

Сочетание кофе с круассаном – не самая лучшая идея

Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и лишним весом не рекомендуется пить кофе вместе с выпечкой, особенно если последний содержит маргарин. Такое сочетание излишне нагружает сердце и повышает уровень холестерина. Если привычка употреблять в пищу кофе с выпечкой становится постоянной, увеличивается риск развития сахарного диабета, ожирения и гипертонии.

Почему вредно пить кофе вместе с сигаретой?

Кофеин и никотин – это опасное сочетание, чрезмерно нагружающее сердце, желудок и нервную систему. Кофе вместе с сигаретой раздражает слизистую желудка, способствует возникновению язв, увеличивает кислотность желудочного сока и чрезмерно нагружает почки.

Почему не рекомендуется совмещать кофе с алкоголем и энергетическими напитками?

Медики предупреждают, что кофе не следует пить непосредственно после употребления алкоголя или энергетических напитков. Особенно нежелательно добавлять алкоголь в кофе. Такое сочетание серьезно нагружает сердце, ухудшает качество сна, повышает АД и может увеличить уровень тревожности.

Что не усваивается в организме вместе с кофе?

Танины, содержащиеся в кофе, затрудняют усвоение цинка. Поэтому не рекомендуется пить кофе одновременно с красным мясом, птицей, орехами и бобовыми продуктами, если целью является максимальное усвоение цинка.

Кроме того, кофеин мешает усвоению негемового железа, содержащегося в орехах, горошке, нуте, чечевице, тофу и соевых продуктах.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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