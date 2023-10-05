Українська
język polski, polszczyzna
Общество

Какие продукты нужно употреблять после 30, чтобы предотвратить появление морщин

Цихоцкая Мария

Какие продукты нужно употреблять после 30, чтобы предотвратить появление морщин

Самый главный продукт, который должен присутствовать в рационе женщины после 30 – это коллаген. Он отвечает за упругость и упругость кожи.

Об этом пишет ТСН.

Коллаген – это белок, который организм производит самостоятельно и отвечает за сохранение упругости и гибкости кожи. Около 40% всего белка в организме приходится на коллаген. Однако с возрастом синтез коллагена уменьшается, что приводит к появлению морщин.

Коллаген играет роль не только в сохранении молодости кожи, но и в здоровье ногтей, волос, суставов и кишечника. Организм до 25 лет может производить необходимое количество коллагена самостоятельно, но позже этот процесс замедляется. В такой период появляются первые морщинки, а позже может развиться артрит.

По исследованиям, отрасль, связанная с производством продуктов, содержащих коллаген, ожидается рост к 2027 году до 7,5 миллиарда долларов из-за антивозрастных свойств этого белка.

Читайте также: Как предотвратить появление морщин: косметологи советуют делать это каждый день

Некоторые продукты, содержащие коллаген, могут способствовать сохранению молодости и красоты кожи.

  1. Костный бульон, особенно говяжий и куриный, содержит активный коллаген, легко усваиваемый организмом и поддерживающий здоровье кожи и суставов.
  2. Яйца содержат в желтке коллаген, а также серу, необходимую для производства коллагена и детоксикации организма.
  3. Лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, способствует синтезу коллагена и увлажнению кожи.
  4. Тыквенные семена, содержащие цинк, способствуют стимуляции синтеза коллагена и заживлению ран.
  5. Зеленые лиственные овощи благодаря хлорофиллу поддерживают коллаген в коже и защищают от вредного воздействия УФ-лучей.
  6. Цитрусовые фрукты, богатые витамином С, необходимым для синтеза коллагена.
  7. Помидоры содержат ликопен, защищающий коллаген от повреждений солнечными лучами.
  8. Авокадо содержит витамин Е, который помогает предотвратить распад коллагена в организме.
  9. Ягоды, такие как малина, ежевика, клубника и клюква, содержат элаговую кислоту, защищающую коллаген от распада.
  10. Семена чиа, богатые в омега-3 жирных кислотах, способствуют гидратации клеток кожи.

Обычно рекомендуется включить эти продукты в рацион ежедневно для поддержания здоровья и красоты кожи.

Напомним, мы уже писали, какие противопоказания есть для пилинга кожи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Общество