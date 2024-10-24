Какие продукты подорожают в конце года: в НБУ поразили ответом

По данным Национального банка, наблюдается рост потребительской инфляции. Цены на основные продукты питания демонстрируют заметное повышение, а эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание до конца года.

Хлебобулочные, кондитерские и молочные изделия, а также импортные напитки (чай, кофе) подорожали на 9%. Овощная продукция выросла в цене на 7% с тенденцией к дальнейшему повышению. Об этом пишет "Факты".

Особенно ощутим рост цен на картофель из-за неурожая, вызванного засухой. Если в прошлом году оптовая цена составляла 12 грн/кг, то сейчас – 18 грн/кг, а розничная составляет 25-26 грн/кг. Фермеры воздерживаются от продаж, ожидая дальнейшего повышения цен зимой.

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Овощи борщового набора могут подорожать на 30-35% по сравнению с прошлым годом, несмотря на конкуренцию польских и литовских импортеров.

Прогнозируется значительное повышение цен на бюджетную крупу и макаронные изделия из-за роста акцизов на горючее и повышенного спроса на доступные продукты.

Стоимость сливочного масла будет расти из-за сезонных факторов, логистических вызовов и увеличения налоговой нагрузки на производителей.

Существенное удорожание ожидается в сегменте алкогольных напитков – до 50%, особенно это касается недорогих вин. Табачные изделия из-за повышения акцизов могут вырасти в цене на 22-23%, достигнув 120-130 гривен за пачку.

Напомним, украинским пенсионерам повысят пенсии.

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