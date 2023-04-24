Какие сладости лучше есть вместо шоколада: полезные альтернативы

Шоколад – это любимый десерт многих людей, но не всегда он может быть частью здорового питания. Если вы ищете альтернативу шоколаду, которая была бы не менее вкусна, но более полезна, то мы предлагаем вам несколько вариантов.

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Какао-бобы. Если вы любите шоколад из-за его горького вкуса, то можно попробовать какао-бобы. Это натуральный продукт, содержащий большое количество антиоксидантов, полифенолов и флавонов; Ореховая пастила. Это сладкий десерт, сделанный из орехов, содержащий меньше сахара, чем шоколад. Она имеет хороший вкус и текстуру, сравнимую с мармеладом; Фрукты. Это наиболее очевидная альтернатива шоколаду. Они содержат природный сахар, а также множество витаминов и минералов, которые полезны для здоровья. Вы можете попробовать различные виды фруктов, таких как яблоки, бананы, манго, киви и другие; Кокосовые жареные чипсы. Это десерт, содержащий мало сахара и богатый растительными жирами. Они обладают приятным вкусом и хрустящей текстурой, сравнимой с чипсами; Протеиновые батончики. Если вы любите спорт и здоровый образ жизни, протеиновые батончики могут быть идеальной альтернативой шоколаду. Они содержат большое количество белков и углеводов.

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