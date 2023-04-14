Идеально для малышей: рецепт пышных яблочных кексов
Самым оптимальным блюдом для детского завтрака является кекс. Его удобно есть, он может иметь множество вкусов, быть сладким или соленым. Предлагаем вам приготовить яблочные кексы с овсяными хлопьями.
Для приготовления вам понадобится:
– мука – 150 г
– овсяные хлопья – 200 г
– 1 тертое яблоко
– яйцо – 1 штука
– растительное масло – 80 мл
– молоко – 250 мл
– яблоко – 1 шт
– щепотка разрыхлителя
– сахар по вкусу
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Способ приготовления:
К муке и овсяным хлопьям добавьте тертое яблоко, разрыхлитель и сахар. Перемешайте.
Взбейте яйцо с молоком и растительным маслом, вылейте в муку с яблоком. Выложите тесто в смазанные маслом формы для кексов.
Выпекайте при температуре 180° 30 минут.
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