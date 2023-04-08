Слойки с секретом: простой рецепт невероятной вкуснятины

Пробовали когда-то чечевицу? А слойки с чечевицей? Если нет, UaPortal предлагает вам исправить это и приготовить слойки с чечевицей от Евгения Клопотенко. Вкусом вы будете поражены.

Для приготовления вам понадобится:

– 200 г зеленой чечевицы

– 1 морковь

– 1 лук

– 1 кг слоеного теста (листового дрожжевого)

– 1 груша (вяленая; можно заменить курагой)

– 3-4 веточки укропа

– 3-4 веточки петрушки

– 2 зубчика чеснока

– 20 г сливочного масла

– 2 ст. л. подсолнечного масла

– по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

Сварите чечевицу в подсоленной воде до готовности (15-20 минут). Воду слейте. Мелко нарежьте лук, натрите морковь на крупной терке. Овощи обжарьте на растительном масле до размягчения лука. Добавьте к овощам чечевицу и обжарьте несколько минут. Добавьте соль и перец по вкусу.

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Овощи с чечевицей перебейте блендером до однородности. Укроп и петрушку промойте и порубите. То же сделайте с чесноком. Вяленую грушу нарежьте кубиками. Можете заменить грушу курагой, будет так же вкусно. Добавьте все к овощам с чечевицей. Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите слоеное тесто и нарежьте его на квадраты. Выложите на каждый квадрат начинку и защипните края. Готовые конвертики смажьте сливочным маслом. Выпекайте слойки в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут до образования золотистой корочки.

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