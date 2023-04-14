Ідеально для малечі: рецепт пухких яблучних кексів
Найоптимальнішою стравою для дитячого сніданку є кекс. Його зручно їсти, він може мати безліч смаків, бути солодким чи солоним. Пропонуємо вам приготувати яблучні кекси з вівсяними пластівцями.
Для приготування вам знадобиться:
– борошно – 150 г
– вівсяні пластівці – 200 г
– 1 терте яблуко
– яйце – 1 штука
– рослинна олія – 80 мл
– молоко – 250 мл
– яблуко – 1 шт
– дрібка розпушувача
– цукор за смаком
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Спосіб приготування:
До борошна та вівсяних пластівців додайте терте яблуко, розпушувач та цукор. Перемішайте.
Збийте яйце з молоком та олією, вилийте до борошна з яблуком. Викладіть тісто у змащені олією форми для кексів.
Випікайте за температури 180° 30 хвилин.
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