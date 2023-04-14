Ідеально для малечі: рецепт пухких яблучних кексів

Найоптимальнішою стравою для дитячого сніданку є кекс. Його зручно їсти, він може мати безліч смаків, бути солодким чи солоним. Пропонуємо вам приготувати яблучні кекси з вівсяними пластівцями.

Для приготування вам знадобиться:

– борошно – 150 г

– вівсяні пластівці – 200 г

– 1 терте яблуко

– яйце – 1 штука

– рослинна олія – 80 мл

– молоко – 250 мл

– яблуко – 1 шт

– дрібка розпушувача

– цукор за смаком

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Спосіб приготування:

До борошна та вівсяних пластівців додайте терте яблуко, розпушувач та цукор. Перемішайте.

Збийте яйце з молоком та олією, вилийте до борошна з яблуком. Викладіть тісто у змащені олією форми для кексів.

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Випікайте за температури 180° 30 хвилин.

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