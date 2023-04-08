Слойки з секретом: простий рецепт неймовірної смакоти

Куштували колись сочевицю? А слойки із сочевицею? Якщо ні, UaPortal пропонує вам виправити це та приготувати слойки з сочевицею від Євгена Клопотенка. Смаком ви будете вражені.

Для приготування вам знадобиться :

– 200 г зеленої сочевиці

– 1 морква

– 1 цибуля

– 1 кг листкового тіста (листового дріжджового)

– 1 груша (в`ялена; можна замінити курагою)

– 3-4 гілочки кропу

– 3-4 гілочки петрушки

– 2 зубчики часнику

– 20 г вершкового масла

– 2 ст. л. соняшникової олії

– до смаку сіль і перець

Спосіб приготування:

Зваріть сочевицю у підсоленій воді до готовності (15-20 хвилин). Воду злийте. Дрібно наріжте цибулю, натріть моркву на крупній тертці. Овочі обсмажте на рослинній олії до розм’якшення цибулі. Додайте до овочів сочевицю та обсмажте кілька хвилини. Додайте сіль та перець за смаком.

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Овочі з сочевицею перебийте блендером до однорідності. Кріп та петрушку помийте та порубіть. Те ж саме зробіть з часником. В‘ялену грушу наріжте кубиками. Можете замінити грушу на курагу, буде так само смачно. Додайте все до овочів з сочевицею. Присипте робочу поверхню борошном, викладіть листкове тісто та наріжте його на квадрати. Викладіть на кожен квадрат начинку та защіпніть края. Готові "конвертики" змастіть вершковим маслом. Випікайте слойки у духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин до утворення золотавої скоринки.

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