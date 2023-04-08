Не потрібно замішувати: як швидко приготувати ліниві паски на Великдень

Головним їстівним атрибутом Великодня є солодкій великодній хліб, або паска. Нині багато людей купують здобу в магазині, але дехто – звик особисто пекти.

Утім, випікання паски, особливо замішування тіста, займає багато часу. Але є простіший спосіб – приготувати ліниву паску, яку не треба залишати для підйому та довго вимішувати.

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Як ліниві паски приготувати без замішування

Інгредієнти на 3 паски:

борошно – 550 г;

сухі дріжджі – 1 ст. л.;

курячі жовтки – 6 шт.;

молоко – 300 мл;

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вершкове масло – 180 г;

цукор – 200 г;

ванілін – щіпка;

апельсин – 1 шт.;

родзинка – 150 г;

спеції за смаком – мускатний горіх, кориця, мелена гвоздика, кардамон.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти завчасно підготуйте. Яйця і масло треба дістати раніше з холодильника, щоб вони були кімнатної температури, а молоко має бути теплим.

З апельсина потрібно видавити сік і замочити в апельсиновому соку родзинки. Не поспішайте викидати цедру апельсина та дрібно її наріжте, або натріть на терці.

Тепер беріться за опару. До теплого молока додайте сухі дріжджі і 2 чайні ложки цукру. Перемішайте і залиште опару на 10 хвилин. Важливо брати саме свіжі дріжджі, щоб тісто добре піднялося.

Решту цукру треба збити в окремій мисці разом з жовтками та ваніліном. Замість 6 жовтків можна взяти 4 яйця, але тоді паска не буде жовтенького кольору. Потім додайте в яєчну суміш м'яке масло і улюблені спеції для випічки. Суміш перемішайте за допомогою вінчиком або міксером.

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Далі потрібно додати опару в тісто та поступово вмішати борошно. Накрийте каструлю з готовим тісто плівкою і залиште в теплому місці на 1 годину.

З апельсинового соку треба дістати родзинки та обваляти їх в борошні. У тісто, що підійшло, вмішайте родзинки і апельсинову цедру.

Візьміть форми, у яких випікатимете, та поставте на деко. Їх треба наповнити на третину тістом та залишити у формі ще на одну годину, щоб піднялося.

Випікайте паски в розігрітій до 190° духовці 20 хвилин. Потім зменште температуру до 160° і печіть вироби до готовності. Це займе приблизно 15-30 хвилин, але багато чого залежить від духовки.

Готовність перевіряйте за допомогою дерев'яної шпажки, яка має залишитися сухою після протикання тіста.

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Нагадаємо, що багато господинь шукають ідеальний рецепт для святкової страви на Великдень, який настає перед Світлою Христовою Неділею. Якщо ви вже робили заварну паску, яка не черствіє довго, або ж м'яку та вологу панетоне, то цього разу спробуйте паску на сирному тісті, яку можна побалувати близьких.

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