Смачна домашня ковбаса до Великодня без оболонки: простий та бюджетний рецепт

Незабаром Пасха і важливим атрибутом великоднього кошика є ковбаса. Її можна приготувати самостійно і без спеціальної оболонки.

Ковбасу подають разом з пасками та яйцями. Як приготувати таку страву, розповіла українська фудблогерка Alina FooDee на своєму YouTube-каналі.

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Необхідні інгредієнти:

Курячі стегна – 700 г;

Куряче філе – 150 г;

Яловичина – 150 г;

Сіль – 1 ч. ложка без гірки;

Цукор – 1 ч. ложка без гірки;

Сушений часник – 1 ч. ложка без гірки;

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Мускатний горіх – 1/3 ч. ложки;

Чорний перець – до свого смаку;

Крохмаль – 15-20 г (до 2% від маси фаршу).

Спосіб приготування ковбаси "Асорті"

1. Для початку 1 куряче стегно відкладіть убік, а з решти треба зняти м'ясо і перемолоти у фарш за допомогою м'ясорубки. Куряче стегно, куряче філе та яловичину наріжте невеликими кубиками.

2. Змішайте фарш разом з нарізаним м'ясом, додайте спеції та крохмаль. Розділіть суміш на дві частини.

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3. Рукав для запікання розріжте вздовж, викладіть фарш та сформуйте ковбасу. Зафіксуйте краї та зробіть кілька проколів зубочисткою або голкою зверху, аби рукав не луснув при високій температурі.

4. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте ковбасу 30-40 хвилин.

5. Дайте час охолонути приготовленій ковбасі.

Нагадаємо, що запікання їжі є одним з найпоширеніших та найкорисніших видів термічної обробки. Крім того, коли їжу запікають у рукаві, вона не підгоряє та не залишає слідів на формі, тому це дуже зручно. Ще одним плюсом є те, що м'ясо, птиця та овочі готуються у власному соку, тому вони залишаються м'якими, а відсутність олії робить їх дієтичними.

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