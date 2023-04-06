Вкусная домашняя колбаса к Пасхе без оболочки: простой и бюджетный рецепт
Вскоре Пасха и важный атрибут пасхальной корзины - колбаса. Ее можно приготовить самостоятельно и без специальной оболочки.
Колбасу подают вместе с куличами и яйцами. Как приготовить такое блюдо, рассказала украинская фудблогерка Alina FooDee на своем YouTube канале.
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Необходимые ингредиенты:
- Куриные бедра – 700 г;
- Куриное филе – 150 г;
- Говядина – 150 г;
- соль – 1 ч. ложка без горки;
- Сахар – 1 ч. ложка без горки;
- Сушеный чеснок – 1 ч. ложка без горки;
- Мускатный орех – 1/3 ч. ложки;
- Черный перец – по своему вкусу;
- Крахмал – 15-20 г (до 2% от массы фарша).
Способ приготовления колбасы "Ассорти"
1. Для начала 1 куриное бедро отложите в сторону, а с остальных надо снять мясо и перемолоть в фарш с помощью мясорубки. Куриное бедро, куриное филе и говядину нарежьте небольшими кубиками.
2. Смешайте фарш вместе с нарезанным мясом, добавьте специи и крахмал. Разделите смесь на две части.
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3. Рукав для запекания разрежьте вдоль, выложите фарш и сформуйте колбасу. Зафиксируйте края и сделайте несколько проколов зубочисткой или иглой сверху, чтобы рукав не лопнул при высокой температуре.
4. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте колбасу 30-40 минут.
5. Дайте время остыть приготовленной колбасе.
Напомним, что запекание пищи является одним из самых распространенных и полезных видов термической обработки. Кроме того, когда еду запекают в рукаве, она не подгорает и не оставляет следы на форме, поэтому это очень удобно. Еще одним плюсом является то, что мясо, птица и овощи готовятся в собственном соке, поэтому они остаются мягкими, а отсутствие растительного масла делает их диетическими.
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