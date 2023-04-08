Не нужно замешивать: как быстро приготовить ленивые паски на Пасху

Главным съедобным атрибутом Пасхи является сладкий пасхальный хлеб, или паска. Сейчас многие покупают сдобу в магазине, но некоторые – привыкли лично печь.

Впрочем, выпекание паски, особенно замешивание теста, занимает много времени. Но есть более простой способ – приготовить ленивую паску, который не нужно оставлять для подъема и долго вымешивать.

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Как ленивые паски приготовить без замешивания

Ингредиенты на 3 кулича:

мука – 550 г;

сухие дрожжи – 1 ст. л.;

куриные желтки – 6 шт.;

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молоко – 300 мл;

сливочное масло – 180 г;

сахар – 200 г;

ванилин – щепотка;

апельсин – 1 шт.;

изюм – 150 г;

специи по вкусу – мускатный орех, корица, молотая гвоздика, кардамон.

Способ приготовления:

Все ингредиенты заранее подготовьте. Яйца и масло нужно достать раньше из холодильника, чтобы они были комнатной температуры, а молоко должно быть теплым.

Из апельсина нужно выдавить сок и замочить в апельсиновом соке изюм. Не спешите выбрасывать цедру апельсина и мелко нарежьте, или натрите на терке.

Теперь беритесь за опару. К теплому молоку добавьте сухие дрожжи и 2 чайные ложки сахара. Перемешайте и оставьте опару на 10 минут. Важно брать именно свежие дрожжи, чтобы тесто хорошо поднялось.

Остальные сахара нужно взбить в отдельной миске вместе с желтками и ванилином. Вместо 6 желтков можно взять 4 яйца, но тогда кулич не будет желтенького цвета. Затем добавьте в яичную смесь мягкое масло и излюбленные специи для выпечки. Смесь перемешайте с помощью венчика или миксера.

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Затем нужно добавить опару в тесто и постепенно вмешать муку. Накройте кастрюлю с готовым тесто плёнкой и оставьте в теплом месте на 1 час.

Из апельсинового сока нужно достать изюм и обвалять их в муке. В подошедшее тесто вмешайте изюм и апельсиновую цедру.

Возьмите формы, в которых будете выпекать, и поставьте на противень. Их нужно наполнить на треть тестом и оставить в форме еще на час, чтобы поднялось.

Выпекайте куличи в разогретой до 190° духовке 20 минут. Затем убавьте температуру до 160° и нужно печь изделия до готовности. Это занимает примерно 15-30 минут, но многое зависит от духовки.

Готовность проверяйте с помощью деревянной шпажки, которая должна остаться сухой после протыкания теста.

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Напомним, что многие хозяйки ищут идеальный рецепт для праздничного блюда на Пасху, которая наступает перед Светлым Христовым Воскресением. Если вы уже делали заварной кулич, который не черствеет долго, или мягкую и влажную панетоне, то на этот раз попробуйте кулич на сырном тесте, которую можно побаловать близких.

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