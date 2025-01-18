Какие суммы наличных можно легально вывозить за границу: что стоит знать в 2025 году

В общем, ограничений на перевозку наличных через границу нет. Однако существует установленный предел суммы, которую можно перевозить без обязательного декларирования.

Если сумма превышает этот порог, то средства необходимо задекларировать. Об этом сообщает 24 канал.

Сколько наличных разрешено перевозить через границу

Без обязательного декларирования разрешается перевозить наличные, эквивалентные 10 000 евро. По актуальному курсу это примерно 435 652 гривны или 10 216 долларов.

Эта сумма разрешена для каждого отдельного лица, включая детей.

К примеру, если путешествуют двое взрослых и один ребенок, семья может без декларации провезти до 30 000 евро, что составляет около 1 306 956 гривен.

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Установленный лимит действует как при выезде из Украины в страны ЕС, так и при въезде в Украину.

Что делать, если сумма превышает разрешенный предел?

Если вы планируете выезжать из Украины с наличными деньгами, превышающими 10 000 евро, нужно оформить таможенную декларацию и предоставить документы, подтверждающие происхождение денег. Это может быть банковская выписка о снятии средств или другие справки, удостоверяющие их источник.

Декларация заполняется прямо на границе. Процедура проста, главное иметь документы для подтверждения происхождения средств.

В случае въезда в Украину наличные деньги более 10 000 евро нужно только задекларировать. Дополнительные документы о происхождении денег в этом случае не требуются.

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