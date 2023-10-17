Какие виды повесток могут вручать на улице и как их заполнять

Общая мобилизация и введение военного положения в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Эта мера предусмотрена для обеспечения потребностей военной службы и укрепления обороноспособности государства. Подпадают под мобилизацию все мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют военный учет или могут быть призваны при необходимости. Сейчас распоряжение о мобилизации продолжается каждые 90 дней, если есть необходимость. Это делает Верховная Рада.

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Мобилизация проводится в соответствии с утвержденными мобилизационными планами, составляемыми военно-политическим руководством. Это обязанность территориальных центров комплектования и социальной поддержки согласно действующему законодательству. Оповещение граждан производится путем вручения повесток, пишет NV.ua.

Согласно законодательству процесс мобилизации включает несколько этапов. Сначала проводится проверка лиц на военном учете, определение их профессий и специальностей, наличие отсрочок и медицинское освидетельствование. Мобилизация граждан, имеющих отсрочки, возможна только с их согласия, и лица должны быть пригодны или ограниченно пригодны к исполнению воинских обязанностей.

Закон также предусматривает ответственность тех, кто отказывается от выполнения повесток и уклоняется от службы. Если военнообязанный отказывается принимать первую повестку, это может привести к административной ответственности. Если же после первой повестки военнообязанный не приходит в территориальный центр комплектования, это может привести к уголовной ответственности и лишению свободы.

Повестка содержит информацию о военнообязанном и деталях выполнения военных обязанностей. Предусмотренная форма повестки включает в себя личную подпись гражданина о получении повестки. Повестка содержит следующие данные:

Фамилия, имя и отчество военнообязанного.

Номер повестки.

Дата рождения военнообязанного.

Адрес военнообязанного.

Номер и дата распоряжения по вручению повестки.

Дата, время и адрес места, куда нужно явиться.

Уточнение по документам или вещам, которые следует иметь с собой.

Название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя территориального центра комплектования.

Дата вручения повестки.

Отмечается, что повестка может быть заполнена только руководителем территориального центра комплектования или уполномоченным лицом и только на месте вручения. Важно понимать, что получение повестки не означает немедленной отправки на фронт. Сначала мобилизованные лица направляются в учебные центры, где проводится дополнительная подготовка. Поэтому информация об "отправке на фронт" после получения повестки на улице не соответствует действительности и недостоверна, даже если ее распространяет российская пропаганда.

За нарушение законодательства и уклонение от исполнения воинских обязанностей предусмотрены соответствующие правовые последствия и ответственность.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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