Каких специалистов призывают на службу в армию в первую очередь: мобилизация в Украине

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 без перерывов и волн призыва. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, которые могут получить повестку и быть мобилизованными. Во время войны изменяются некоторые особенности мобилизационных процессов, как работа ВЛК или учет. Рассмотрим какие специальности комплектуются в первую очередь.

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Силы Обороны Украины продолжают контрнаступление, и оно будет продолжаться также зимой 2023-2024, сообщает Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия. Мобилизация производится для восстановления состава после потерь в подразделениях и формирования новых при необходимости.

В Украине мобилизация происходит после постановления ВЛК о пригодности к военной службе, если военнообязанный не имеет права на отсрочку или хочет служить добровольно, несмотря на наличие отсрочки.

К рядам сил обороны можно присоединиться через призыв по мобилизации или на основе подписанного контракта. В стране нет волн и очередей мобилизации, но в первую очередь мобилизуются мужчины и женщины, имеющие опыт военной службы. Однако призвать могут военнообязанных, у которых нет военного опыта, но их специальности необходимы для защиты страны.

Мобилизация – кого призывают Согласно разъяснениям полковника Романа Горбача, начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, мобилизованные без военного опыта проходят обучение в соответствии со своей военной специальностью, а офицеры запаса после военных кафедр проходят переподготовку для офицеров.

"В соответствии с определенными потребностями для доукомплектования воинских частей, призывают все категории и военно-учетные специальности. В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, который уже имел опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части. запасы, которые не проходили до этой военной службы, могут быть призваны только к учебным воинским частям или в высшие учебные военные заведения для переподготовки", – пояснил Горбач.

Роман Сушко, начальник Кременчугского территориального центра комплектования и социальной поддержки, добавил, что за повесткой в Сила обороны принимают 90% на его территории, а добровольно без повестки в ТЦК приходят 10% мужчин и женщин.

К мобилизации следует готовиться всем мужчинам и женщинам, признанным пригодными или ограниченно пригодными по постановлению ВЛК. Военный объяснил, что если не сразу, то со временем они будут мобилизованы.

"Все, кто прошел ВЛК, признан годным и не имеет права на отсрочку, однозначно будут призывать. Те, кто ограниченно пригодны, смотрим, какая у них статья, какие ограничения, и тогда уже согласовываем с областным ТЦК и они нам определяют, куда их можно направить. Потому что были такие воинские части, которые брали и ограниченно пригодных", – объясняет он.

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Мобилизации подлежат:

Подходящие и ограниченно пригодные военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и имеют или не имеют опыта службы и не имеют отсрочки.

Подходящие и ограниченно подходящие мужчины от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе и не имеют отсрочки.

Пригодные и ограниченно подходящие женщины от 18 до 60 лет, если они закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили первоначальное звание и не имеют отсрочки.

Все женщины от 18 до 60 лет, стоящие на военном учете, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки.

Исключены и сняты с военного учета, если ВЛК признает их пригодными и они не совершали тяжкого и особо тяжкого преступления.

Лица с инвалидностью от 18 до 60 лет, если ВЛК сочтет пригодными или ограниченно годными к службе, по собственному желанию.

Военнообязанные от 18 до 60 лет признаны годными и ограниченно годными, имеющими отсрочку – добровольно.

Мобилизация – какие специальности нужны По словам полковника Александра Тищенко, руководителя Львовского областного ТЦК, даже если мужчина служил, после получения мобилизационного распоряжения никого сразу на "ноль" не бросают.

"Если лицо служило, тогда его направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3-4 недель проходит боевое согласование. Вместо того, кто не служил, мы направляем в учебные центры", – объяснил принципы мобилизации Тищенко.

Он также пояснил, что сейчас в Украине учебные центры могут специализироваться на различных военных специальностях, поэтому это считают первым. Кроме того, сейчас на передовой требуются все военные специальности – от пехоты до пилотов.

"Потребности есть во всех военных специальностях – это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры", – объясняет он.

В учебном центре мобилизованных снова проверяют и начинают обучение или могут вернуть в ТЦК.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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