Правительство продлило действие фиксированного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября. Это означает, что в мае, июне, июле и последующих месяцах украинцы будут оплачивать электроэнергию по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за кВт*ч. До этого данный тариф был установлен только до 30 апреля.

Согласно постановлению Кабинета Министров №480 от 29 апреля 2025 года, в пункте 2 этого документа дата "30 апреля 2025 года" заменяется на "31 октября 2025 года", что указано в приложении к постановлению. Об этом пишет OBOZ.UA.

Каким будет тариф на свет с 1 июня: названа стоимость 1 кВт*ч. Источник: Кабмин Каким будет тариф на свет с 1 июня: названа стоимость 1 кВт*ч. Источник: Кабмин

Итак, домохозяйства с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением, которые потребляют до 190 кВт*ч электроэнергии в месяц (включая социальную норму – 70 кВт*ч на первого члена семьи и дополнительные 30 кВт*ч на каждого следующего), будут платить 820,8 грн за электроэнергию.

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Для семей, проживающих в домах с электрическими плитами и централизованным горячим водоснабжением и использующих не более 230 кВт*ч в месяц (учитывая норму 110 кВт*ч на первого члена семьи и еще по 30 кВт*ч на каждого следующего), стоимость электроэнергии составит 993,6 грн.

Заметим, что квитанции за оплату коммунальных услуг, таких как электроэнергия, газ, водоснабжение и т.д., рекомендуется хранить как минимум в течение пяти лет. Это связано с тем, что они могут служить важными доказательствами в случае возникновения споров с поставщиками или при рассмотрении дел в суде.

Как отмечает издание "На пенсии", хотя срок исковой давности в подобных случаях составляет три года с момента возникновения проблемы, поставщики услуг могут затягивать процесс, поэтому лучше иметь под рукой подтверждение платежей на более длительный период.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев будет платить меньше за электроэнергию в мае.

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