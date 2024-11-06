Какое наказание грозит работниками ТЦК, избегающими выдачи родственникам повесток

По разъяснению юриста Надежды Шуляк в комментарии Новости.LIVE, законодательство не предусматривает особых процедур для взаимодействия работников ТЦК с их родственниками или знакомыми. Однако существуют четкие регуляторные нормы по этому вопросу.

Согласно приказу НАПК, должности руководителей и их заместителей в ТЦК классифицируются как имеющие высокий и повышенный уровень коррупционных рисков. Закон Украины "О предотвращении коррупции" четко определяет перечень близких и запрещает прямое подчинение между родственниками в структуре ТЦК. Об этом пишет Новости. Live.

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Относительно возможных нарушений, в частности, невыдачи повесток родственникам, юрист отмечает: расследование таких случаев относится к компетенции правоохранительных органов, а окончательное решение об ответственности в рамках уголовного производства принимает исключительно суд. Любой может подать заявление о правонарушении работника ТЦК в соответствующие органы.

"Хотя частное общение между родственниками – личное дело каждого, работники ТЦК остаются должностными лицами, которые должны действовать строго в рамках закона. Это касается всех, независимо от родственных связей или знакомств. Так же и граждане должны соблюдать законодательные требования" , – подчеркнула Надежда Шуляк.

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