Какое наказание грозит за непристегнутый пояс безопасности: объяснение юриста

Нарушение норм использования ремней безопасности в автомобиле влечет административную ответственность в виде денежного взыскания. Об этом сообщила Елизавета Коць, управляющая партнерша адвокатского бюро "Коць и партнеры "Де факто", в разговоре с РБК-Украина.

Согласно ч. 5 ст. 121 КУоАП, за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности предусмотрен штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 510 гривен. Юрист подчеркнула, что согласно ПДД, водитель отвечает не только за собственную безопасность, но и за безопасность пассажиров. Штраф может быть наложен как на водителя, перевозившего непристегнутого пассажира, так и на самого пассажира.

Коц отметила, что в случае такси, если пассажир отказывается пристегнуться, водитель имеет право отказать в предоставлении услуги перевозки. Эксперт также обратила внимание на тревожную статистику: каждый второй водитель в Украине пренебрегает правилами безопасности и не контролирует, пристегнулись ли пассажиры.

Относительно уголовной ответственности ст. 286 Уголовного кодекса предусматривает наказание за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших телесные повреждения различной степени тяжести или смерти. Санкции варьируются от штрафа до лишения свободы в зависимости от тяжести последствий.

Важно отметить, что эта статья относится ко всем видам механических транспортных средств, включая автомобили, тракторы, трамваи, троллейбусы и мотоциклы.

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