Какое растение посадить на огороде, чтобы забыть о портящих урожай мышей

Многие недооценивают полезные свойства бузины, но на самом деле этот куст может стать настоящим защитником для вашего дома, сада и огорода от вредителей, в частности, мышей, которые не реагируют на мышеловки и не проявляют интереса к химическим приманкам.

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Бузина может стать надежным помощником в борьбе с грызунами, поскольку ее сильный запах заставляет мышей паниковать и быстро покидать огород.

Кроме того, листья бузины содержат небольшое количество синильной кислоты, которая также отпугивает грызунов. Так что, если посадить бузину по периметру огорода, то мыши могут навсегда покинуть эту территорию, считая ее менее гостеприимной для них.

В качестве экспресс-метода "экзорцизма", можно использовать срезанные ветки бузины, воткнутые прямо в грядки.

Не только грызунов, но и комаров и мошек можно отогнать с помощью бузины. Ее аромат отпугивает этих неприятных насекомых.

А еще листья бузины быстро разлагаются и помогают насытить почву полезными веществами, поэтому их можно добавить к компостам, что улучшит плодородие почвы.

Предлагаем узнать о гуманных методах для отпугивания кротов, облюбовавших ваш огород.

Напомним, что разные грызуны на огороде и в саду наносят серьезный ущерб. Однако эксперты назвали дешевые и простые способы, которые помогут навсегда избавиться от крыс и других вредителей. Несмотря на вред, который наносят крысы, они еще разносят потенциально опасные болезни.

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