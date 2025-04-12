Какой будет стоимость доставки газа с 1 мая

С 1 января в Украине изменился тариф на доставку газа. Размер этого платежа определяется отдельно для каждого потребителя и устанавливается на целый год.

Тариф на доставку газа вычисляется на основе данных о потреблении за предыдущий газовый год. Об этом пишет UAportal со ссылкой "Газ. Правду".

"В сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку "голубого топлива" в 2025 году", – отмечается в сообщении центра.

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Иными словами, в 2025 году сумма за доставку газа может как снизиться, так и возрасти по сравнению с прошлым годом.

Как формируется этот тариф:

чтобы вычислить ежемесячную оплату за доставку газа, количество использованных кубометров за газовый год умножается на стоимость доставки одного куба;

полученный результат делят на 12 месяцев.

Следует заметить, что оплату за доставку газа необходимо осуществлять даже тогда, когда вы не потребляете газ, но остаетесь подключенными к сети. При этом в расчет берутся минимально допустимые объемы потребления.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам вернут почти миллион грн за неправомерно начисленные суммы за коммуналку.

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