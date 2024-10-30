Какой будет субсидия на газ зимой 2024-2025: ответ Минсоцполитики

Государство предоставляет возможность получить субсидию украинцам, которые испытывают финансовые трудности с оплатой коммунальных услуг. Впрочем, такая поддержка доступна не всем категориям населения.

Министерство социальной политики объясняет, что размер пособия исчисляется для каждого случая в отдельности. Основными факторами при расчете есть численность домохозяйства и объем коммунальных платежей. Об этом пишет 24 tv.ua.

Сумма субсидии составляет разницу между общей стоимостью коммунальных услуг (включая социальные нормативы) и обязательным платежом домохозяйства.

При оформлении учитываются доходы всех зарегистрированных жильцов жилья. Если один из членов семьи находится за пределами Украины более 60 дней на момент подачи заявления, его исключают из состава домохозяйства, а его доходы не учитываются при расчетах.

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Процедура оформления

В настоящее время действует упрощенный порядок получения субсидии. Необходимо:

Посетить Пенсионный фонд Украины

Оформить заявление и заполнить декларацию

Ожидать решения о назначении субсидии (возможен отказ)

Подать документы можно тремя способами: лично посетив отделение ПФУ, через Интернет или отправив по почте.

Напомним, "Нефтегаз" призвал пользователей провести срочную проверку газовых котлов.

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