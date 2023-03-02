Какой день выбрать для посева богатого урожая на огороде: лунный календарь
Лунный посевной календарь на март
Огородники и садоводы знают, что уже в марте у них будет много работы, ведь начинается период активной подготовки к зеленому сезону и посеву овощей и цветов. На рост растений влияет состояние луны, а особенно – ее фазы. Поэтому мы подготовили для вас лунный посевной календарь на март, чтобы вы могли выбрать даты, в которые лучше сажать посевы.
Читайте также: На заметку огородникам: когда высевать семена цветов, зелени и овощей на рассаду
Фазы Луны в марте 2023
- Растущая Луна : 1-6 марта и 23-31 марта;
- Полнолуние : 7 марта;
- Убывающая Луна : 8-21 марта;
- Новолуние : 22 марта.
Наиболее благоприятные дни для посева
- 1-3 марта – в эти дни лучше сеять томаты, огурцы, баклажаны и капусту;
- 6 марта – сеять декоративные растения;
- 8-17 марта – высаживать растения и ухаживать за посевами капусты, огурцов, сельдерея, болгарского перца, ранней редиски. В эти дни также следует прививать деревья, обрезать и удобрять их;
- 24-30 марта – в эти дни можно выполнять любую работу;
Неблагоприятные дни для посева
- 4-5 марта – можно только разрыхлять почву;
- 7 марта – в полнолуние не стоит заниматься растениями;
- 18-23 марта – в Новолуние не стоит заниматься огородничеством;
- 31 марта заниматься посевами не стоит, но можно подготовить грядки.
Напомним, ранее мы писали о малоизвестном лайфхаке, который поможет ускорить рост рассады помидоров и перца.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!