Какой день выбрать для посева богатого урожая на огороде: лунный календарь

Огородники и садоводы знают, что уже в марте у них будет много работы, ведь начинается период активной подготовки к зеленому сезону и посеву овощей и цветов. На рост растений влияет состояние луны, а особенно – ее фазы. Поэтому мы подготовили для вас лунный посевной календарь на март, чтобы вы могли выбрать даты, в которые лучше сажать посевы.

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Фазы Луны в марте 2023

Растущая Луна : 1-6 марта и 23-31 марта;

: 1-6 марта и 23-31 марта; Полнолуние : 7 марта;

: 7 марта; Убывающая Луна : 8-21 марта;

: 8-21 марта; Новолуние : 22 марта.

Наиболее благоприятные дни для посева

1-3 марта – в эти дни лучше сеять томаты, огурцы, баклажаны и капусту;

6 марта – сеять декоративные растения;

8-17 марта – высаживать растения и ухаживать за посевами капусты, огурцов, сельдерея, болгарского перца, ранней редиски. В эти дни также следует прививать деревья, обрезать и удобрять их;

24-30 марта – в эти дни можно выполнять любую работу;

Неблагоприятные дни для посева

4-5 марта – можно только разрыхлять почву;

7 марта – в полнолуние не стоит заниматься растениями;

18-23 марта – в Новолуние не стоит заниматься огородничеством;

31 марта заниматься посевами не стоит, но можно подготовить грядки.

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