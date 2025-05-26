Какой категории украинцы могут отменить выплаты по инвалидности

В Украине часть граждан с инвалидностью может потерять пенсионные выплаты – изменения в законодательстве обязывают проходить повторную медицинскую оценку. С 1 апреля 2025 г. вступили в силу новые правила, согласно которым необходимо пройти оценку повседневного функционирования. По ее результатам статус инвалидности либо подтверждается, либо упраздняется. Вместе с ним соответственно могут быть прекращены и социальные выплаты.

Это нововведение прежде всего касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, имеющих вторую или третью группу инвалидности и не проходивших повторный осмотр в течение 2022-2024 годов. Такие лица должны обратиться к врачу и пройти процедуру до 1 ноября 2025 года. Кроме того, до 1 апреля 2026 года должны пройти оценку все другие граждане с инвалидностью, которые не сделали этого во время военного положения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Для того чтобы получить направление, человеку нужно обратиться к своему семейному врачу, терапевту или профильному специалисту. Выбрать медицинское учреждение для прохождения оценки можно самостоятельно из списка рекомендованных учреждений, обнародованного Минздравом.

Впрочем, новые правила не касаются всех. Повторную проверку не нужно проходить тем, кому инвалидность была установлена в 2025 году, если еще не пришло время ее пересмотра. Также без изменений остаются выплаты у лиц с бессрочным статусом инвалидности. Не подпадают под эти требования военнослужащие, работники гражданской защиты, жители временно оккупированных территорий или зон боевых действий. Кроме того, оценка не обязательна для пациентов с тяжелыми нарушениями функций организма, онкологическими или психическими заболеваниями, а также для тех, у кого отсутствуют конечности или парные органы.

Таким образом, новые требования призваны актуализировать систему определения инвалидности, однако для многих людей они могут обернуться риском потери государственной поддержки. Поэтому важно заранее узнать, попадаете ли вы под действие новых правил, и в случае необходимости – вовремя обратиться к врачу.

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