Какой популярный лайфхак от образования конденсата на окнах не работает и может только навредить

Окна начинают "плакать" из-за резкого изменения температур. На них образуется конденсат и многие хозяева и хозяйки ищут способы быстро справиться с повышением уровня влажности в помещении, чтобы избежать дальнейшего возникновения плесени. В сети советуют один популярный лайфхак с моющим средством, которое, на первый взгляд, работает, но может сделать только хуже.

Об этом пишет издание Express. Популярный миф развенчал эксперт по дизайну ванных комнат компании Bathroom Supastore Эван Джонс. По его словам, ущерб, которым способен обернуться такой лайфхак, может оцениваться в тысячные суммы.

Суть этого способа в том, что для борьбы с конденсатом на окнах предлагают покрывать оконные стекла обычным моющим средством для посуды. Это должно предотвращать образование капель влаги на стекле, что должно помочь бороться с дальнейшим возникновением плесени.

Однако, по словам Эвана Джонса, на самом деле это так не работает. Капли не будут появляться на окне, но лишняя влага, которая должна стать конденсатом, никуда не денется и может просочиться на другие пористые поверхности – такие как стены, потолки, оконные рамы и т.д. Это может привести к образованию еще большего количества плесени, с которым потом придется бороться достаточно долго.

"Удалить плесень из стен сложнее, чем из стекла. Если плесень все-таки появится на ваших стенах, ее устранение может стоить тысячи долларов, и вы можете сильно заболеть в процессе", – подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что используя моющие средства можно повредить резиновые уплотнители на окнах, из-за чего их придется заменить. Именно поэтому большинство изготовителей окон категорически против такого лайфхака для борьбы с конденсатом. Но есть лучшие альтернативы.

Как заставить окна перестать "плакать"?

Чаще проветривайте комнату не менее 15-20 минут в день.

Не сушите влажные вещи в помещении, лучше на балконе, если он есть.

Всегда включайте вытяжку при подготовке.

Регулярно протирайте окна сухой тряпкой.

Кроме этого, раньше мы писали как сделать ловушку-осушитель, которая поможет избавиться от лишней влаги и конденсата в доме.

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