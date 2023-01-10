Какой праздник 10 января: чей День ангела, церковные праздники, традиции и запреты

10 января в церковном календаре – день памяти святого апостола Никанора. К сожалению, нам мало что известно о его жизни. Однако доподлинно известно, что он входит в число семи апостолов, которые объединились и начали диаконское служение после казни и воскресения Иисуса Христа. В Священном Писании отмечено, что на них сошел Святой Дух, поэтому их вера стала сильной, как кремень.

В этот день загадывали самые заветные желания. Верили, что все, чего пожелаешь на Никанора, – сбудется. Другие названия праздника: "Домочадцев день", "День Агафьи и Домны", "Преподобного Игнатия", "Дорофей", "Мясоед".

Именины 10 января

С Днем ангела следует поздравить в этот день Зинона, Петра, Евфимию, Агафью, Домну, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида и Аркадия.

Что нельзя делать 10 января

Нельзя оставаться в одиночестве.

Нельзя трогать и пришивать пуговицы, потому что можно привлечь проблемы.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Нельзя выбрасывать остатки пищи со стола, лучше покормите ими животных.

Народные приметы и традиции на 10 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если идет густой снег, будет хороший урожай хлеба;

если в этот день на скирде есть иней, то лето будет дождливым;

на деревьях иней и стоит безветренная погода – год будет удачным и урожайным;

если в этот день делать какое-то дело всей семьей, то в будущем оно обязательно принесет свои плоды;

если кошка спит весь день, скоро потеплеет;

потепление придет, если 10 января с неба идет хлопья снега;

если собака вышла из будки и легла на снег, то будет метель;

идет метель – лето будет дождливым и холодным.

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