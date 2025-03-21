Какой процент украинцев чувствуют себя счастливыми: результаты опроса

Несмотря на сложности, связанные с войной, большинство украинцев все еще считают себя счастливыми. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 58% граждан Украины чувствуют себя счастливыми. В то же время, только 16% респондентов признали, что не считают себя счастливыми.

Однако, по сравнению с прошлым годом, уровень счастья среди украинцев снизился: в 2023 году таких было 69%. Согласно результатам исследования, доля тех, кто чувствует себя счастливым, превышает количество тех, кто чувствует себя несчастливым более чем в три раза. В частности, 24% опрошенных заявили, что они однозначно счастливы, еще 34% отметили, что скорее счастливы. 25% респондентов затруднились определиться с ответом, выбрав вариант "и да, и нет". Более пессимистическую позицию высказали 16% участников опроса: 8% из них считают, что скорее несчастливы, а еще 8% сказали, что точно несчастливы. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Социологи КМИС отмечают, что даже в сложных условиях украинцы демонстрируют высокий уровень оптимизма.

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Кто чувствует себя счастливее в Украине?

Исследование показало, что мужчины в целом чувствуют себя более счастливыми, чем женщины. Это связано, в частности, с продолжительностью жизни, ведь с возрастом уровень субъективного ощущения счастья обычно снижается.

Младшие украинцы чаще считают себя счастливыми. Среди граждан до 40 лет таких 64%, в то время как среди людей в возрасте 70+ уровень счастливых снижается до 54%.

Ощущение счастья также тесно связано с состоянием здоровья: среди тех, кто не испытывает серьезных проблем со здоровьем, 65% считают себя счастливыми. Для тех, кто испытывает физические или психологические трудности, этот показатель составляет 55%.

Финансовое состояние остается важным фактором. Только 38% украинцев с низкими доходами считают себя счастливыми. У категории обеспеченных граждан этот показатель достигает 77%.

Кроме того, уровень оптимизма в отношении будущего страны влияет на ощущение счастья: среди верующих в лучшее будущее Украины счастливых 72%, а среди пессимистов только 38%.

Динамика уровня счастья среди украинцев

В последние десятилетия уровень счастья в Украине изменялся. В 2001 году счастливыми считали себя лишь 38% украинцев, в 2010 году их количество выросло до 65%. Этот рост связывается с периодом экономического подъема в Украине.

В преддверии полномасштабного вторжения, в декабре 2021 года, 71% украинцев называли себя счастливыми, в то время как несчастливых было 15%. После начала вторжения в феврале 2022 г. уровень счастья существенно не изменился, что объясняется высокой сплоченностью общества и ощущением поддержки.

В 2024 году, на третьем году полномасштабной войны, количество счастливых снизилось до 58%. Однако количество тех, кто считает себя несчастливым, не увеличилось — зато стало больше колеблющихся с ответом.

Напомним, мы уже писали, сколько граждан Украины выступает против выборов до завершения боевых действий.

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