Какой режим стиральной машинки не следует использовать, чтобы вещи не оставались грязными

Режим быстрой стирки позволяет экономить время, электроэнергию и снизить износ внутренних деталей стиральной машинки. В зависимости от модели стиральной машины быстрая стиральная программа требует времени от 15 минут до 1 часа. Такой режим часто включает цикл стирки, полоскания и отжима, но больше подходит для небольшого количества белья, ведь эта экспресс-функция имеет определенные недостатки и не заменяет полноценную стирку. Об этом пишет SantePlus.

Быстрая программа стиральной машины не всегда гарантирует чистоту белья, особенно когда оно очень загрязнено. Некоторые стойкие пятна могут быть трудно удалены за короткое время стирки в быстром режиме и при низкой температуре.

Например, температура 35°C не позволяет дезинфицировать определенные предметы, например простыни, нижнее белье, полотенца и детские принадлежности, для которых требуется минимальная температура 60°C. Кроме того, такой текстиль может потребовать больше времени для стирки, чтобы бактерии и пылевые клещи полностью исчезли.

К тому же специалисты говорят, что скорый режим тратит больше электроэнергии. При его активации интенсивно используется нагревательный элемент машины, для чего нужно больше энергии, чтобы побыстрее нагреть воду.

Если вы хотите сэкономить, то лучше использовать экономичный режим стиральной машины. Это позволяет постепенно нагреть воду. Время стирки удлиняется, что позволяет компенсировать низкую температуру стирки.

Также быстрая программа не подходит для всех тканей. Некоторые текстильные изделия нуждаются в особом уходе. Выбрав режим экспресс-стирки, можно повредить белье, например некоторые деликатные ткани, такие как шерсть, шелк или кружевная одежда. Для них используйте режим деликатной стирки.

Прежде чем запускать стиральную машину, не стесняйтесь отсортировать свою одежду в соответствии с этикеткой стирки. Это даст вам подробную информацию о приложении для выбора.

При быстрой стирке лучший результат можно получить, когда барабан загружен не более чем наполовину. Также кладите меньше моющего средства, потому что при низких температурах гранулы порошка плохо растворяются.

Для наилучших результатов в режиме быстрой стирки:

Предварительно замочите вещи на 20 минут;

Натрите мылом сложные пятна;

Отожмите белье и загрузите его в стиральную машину;

Включите программу "Быстрая стирка".

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