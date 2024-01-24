Какой стаж и возраст необходимо иметь УБД для досрочного ухода на пенсию: ответ ПФУ

ПФУ назвал стаж и возраст для досрочного ухода на пенсию для УБД

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ответил на запрос, имеют ли право участники боевых действий (УБД) выйти на пенсию по возрасту, не имея необходимого стажа.

Напомним, что для мужчин в 2024 году минимальный страховой стаж для ухода на пенсию в 60 лет составляет 31 год. В ПФУ сообщили, что, согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", количество стажа, дающего право назначить пенсию по возрасту после достижения возраста 60 лет в 2024 году, составляет не менее 31 года.

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Однако в статье 115 этого же закона отмечено, что лица со статусом УБД имеют право на досрочную пенсию в 55 лет. При этом количество стажа должно быть не менее 25 лет.

"Учитывая указанное, УБД при наличии страхового стажа не менее 25 лет имеют право на назначение пенсии по возрасту", – говорится в ответе ПФУ.

Таким образом, участники боевых действий могут выйти на пенсию по возрасту 60 лет, даже если у них нет необходимого стажа в 31 год. Для этого им достаточно иметь стаж в 25 лет.

Важно отметить, что для назначения пенсии по возрасту участникам боевых действий необходимо также иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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