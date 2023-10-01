Какой стиль будет в моде осенью-2023: подойдет и в офис, и на обучение
Librarian-core – это выражение, которое переводится как "стиль библиотекарши". Этот стиль включает в себя такие элементы, как:
- Юбки-карандаши или плиссе.
- Платья-футляры.
- Клетчатый принт.
- Приталенные джемпера и кардиганы.
- Лаконичная рубашка.
- Балетки и туфли "Мэри Джейн".
- Лоферы с квадратным носком.
- Туфли с kitten heels (кошачьи каблуки).
- Капроновые колготки.
- Украшения с жемчугом.
- Очки с тонкой или роговой оправой.
Об этом пишет Радиотрек.
Но важно заметить, что образы в стиле librarian-core не строги или скучны. Они носят игривый и даже сексуальный характер.
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На подиумах для сезона осень-зима 2023-24 такие модные дома и влиятельные личности как Miu Miu, Prada, Chanel, Белла Хадид и другие предлагают разнообразить этот стиль с помощью таких элементов, как прозрачные ткани, складные воротнички, колготки, которые не заправляются в юбки и спортивная обувь.
Напомним, мы уже писали, что носить дома, чтобы было удобно.
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