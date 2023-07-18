Какую обувь нельзя стирать в машинке: простые советы
Обувь, которую мы носим каждый день, быстро загрязняется, и иногда обычная щетка не справится со столькими загрязнениями. Перед тем как отправлять обувь в стиральную машину, следует выяснить, является ли этот метод очистки соответствующим.
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Какую обувь нельзя стирать в стиральной машине
Следует избегать стирки обуви из кожи, поскольку она может потерять свою форму и появиться трещины в процессе стирки. Замшевая обувь также не подходит для стирки в машинке, поскольку она может потерять форму и внешний вид.
Нежелательно стирать обувь с механическими повреждениями или большим количеством декоративных элементов.
Как правильно стирать обувь в стиральной машине
- Извлеките шнурки и стельки, так как их нужно стирать руками.
- Вымойте подошву обуви с помощью мыла и щетки, чтобы удалить из нее камешки и другие твердые предметы.
- Чтобы не повредить барабан стиральной машины, лучше стирать обувь в специальном мешочке или использовать старую наволочку в качестве альтернативы.
- Выберите тонкий режим стирки и дополнительные полоскания для обуви. Не переусердствуйте моющим средством и избегайте использования режимов отжима и сушки, так как это может привести к повреждению как техники, так и самой обуви.
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