Какую пенсию оформить выгоднее: по инвалидности или по возрасту
В Украине некоторые граждане имеют право получать пенсию по выбору: по возрасту или по инвалидности. В разных ситуациях та или иная выплата может оказаться более выгодной.
Выбор между пенсией по возрасту и по инвалидности непрост. Для того чтобы принять правильное решение, необходимо учитывать все факторы, включая стаж, заработок, группу инвалидности и другие, пишет 24tv.ua.
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Пенсия по возрасту
Пенсия по возрасту назначается лицам, достигшим установленного законом пенсионного возраста и имеющим необходимый страховой стаж.
Размер пенсии по возрасту зависит от стажа и заработка. Минимальный размер пенсии по возрасту в 2024 году составляет 2600 гривен.
Пенсия по инвалидности
Пенсия по инвалидности назначается лицам с ограниченными возможностями, которые не могут самостоятельно зарабатывать на жизнь.
Размер пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности.
- Лицам с инвалидностью I группы назначается 100% пенсии по возрасту.
- Лицам с инвалидностью II группы назначается 90% пенсии по возрасту.
- Лицам с инвалидностью III группы назначается 50% пенсии по возрасту.
Какая пенсия выгоднее
Выбор между пенсией по возрасту и инвалидности зависит от конкретной ситуации.
Если лицо имеет I или II группу инвалидности, то пенсия по инвалидности, скорее всего, будет больше, чем пенсия по возрасту. Это связано с тем, что размер пенсии по инвалидности зависит не только от стажа, но и группы инвалидности.
Если лицо имеет III группу инвалидности и полный отработанный стаж, то пенсия по возрасту может быть более выгодной. Это связано с тем, что размер пенсии по возрасту в этом случае будет выше размера пенсии по инвалидности III группы.
Как перейти с одной пенсии на другую
Чтобы перейти с одной пенсии на другую, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Новые выплаты начнут начисляться с даты подачи заявления.
При переходе с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности учитываются все документы о стаже и заработке, которые не были учтены при назначении пенсии по возрасту.
Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.
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