Какую пенсию оформить выгоднее: по инвалидности или по возрасту

В Украине некоторые граждане имеют право получать пенсию по выбору: по возрасту или по инвалидности. В разных ситуациях та или иная выплата может оказаться более выгодной.

Выбор между пенсией по возрасту и по инвалидности непрост. Для того чтобы принять правильное решение, необходимо учитывать все факторы, включая стаж, заработок, группу инвалидности и другие, пишет 24tv.ua.

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Пенсия по возрасту

Пенсия по возрасту назначается лицам, достигшим установленного законом пенсионного возраста и имеющим необходимый страховой стаж.

Размер пенсии по возрасту зависит от стажа и заработка. Минимальный размер пенсии по возрасту в 2024 году составляет 2600 гривен.

Пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается лицам с ограниченными возможностями, которые не могут самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности.

Лицам с инвалидностью I группы назначается 100% пенсии по возрасту.

Лицам с инвалидностью II группы назначается 90% пенсии по возрасту.

Лицам с инвалидностью III группы назначается 50% пенсии по возрасту.

Какая пенсия выгоднее

Выбор между пенсией по возрасту и инвалидности зависит от конкретной ситуации.

Если лицо имеет I или II группу инвалидности, то пенсия по инвалидности, скорее всего, будет больше, чем пенсия по возрасту. Это связано с тем, что размер пенсии по инвалидности зависит не только от стажа, но и группы инвалидности.

Если лицо имеет III группу инвалидности и полный отработанный стаж, то пенсия по возрасту может быть более выгодной. Это связано с тем, что размер пенсии по возрасту в этом случае будет выше размера пенсии по инвалидности III группы.

Как перейти с одной пенсии на другую

Чтобы перейти с одной пенсии на другую, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Новые выплаты начнут начисляться с даты подачи заявления.

При переходе с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности учитываются все документы о стаже и заработке, которые не были учтены при назначении пенсии по возрасту.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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