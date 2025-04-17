Какую пенсию получает большинство украинских пенсионеров и в каких регионах она самая высокая

По состоянию на начало апреля 2025 года в Украине насчитывается более 10,3 миллиона пенсионеров – это на 177 тысяч меньше, чем в прошлом. После проведенной индексации средний размер пенсии вырос и теперь составляет 6341 гривну. В то же время каждый третий пенсионер получает только 3 340 гривен, что значительно ниже среднего показателя.

Хотя размер пенсий вырос на 10%, реальная покупательная способность снизилась из-за высокой инфляции, достигшей 14,6%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opendatabot. Тем не менее, количество пенсионеров с минимальными выплатами сократилось — сейчас менее 3 000 гривен получают только 398 тысяч человек, или 3,9% от общего количества. Об этом пишет 24 tv.ua.

Большинство украинских пенсионеров получают от 3000 до 5000 гривен ежемесячно. В частности, более 10 000 гривен имеют около 1,5 миллиона человек, что составляет 14,5%. Почти 3 миллиона (29%) получают в пределах от 5001 до 10000 гривен. Пенсии от 4 001 до 5 000 гривен получают 2,1 миллиона граждан, а более 3,3 миллиона - в пределах от 3 001 до 4 000 гривен. При этом около 400 тысяч пенсионеров имеют выплаты на уровне 2 001–3 000 гривен. Среди тех, чьи выплаты превышают 10000 гривен, средний размер пенсии составляет около 15640 гривен.

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Самые высокие пенсии начисляются в Киеве — в среднем 8708 гривен, а также в Донецкой области (7814 гривен) и Луганской области (7314 гривен). Самые низкие показатели зафиксированы в Тернопольской области – 4 931 гривна, и на Буковине – 5 100 гривен.

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