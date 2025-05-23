Какую площадь земельного участка имеет право получить участник боевых действий: ответ юриста

Участники боевых действий в Украине имеют право на безвозмездное получение земельного участка, однако из-за военного положения действуют определенные ограничения по реализации этого права. Ветеран должен подать ходатайство в орган исполнительной власти или местного самоуправления, распоряжающийся соответствующими земельными ресурсами государственной или коммунальной собственности.

Как пояснила юрист Лариса Величко в комментарии для 24 Канала, чтобы получить землю, в документе необходимо указать целевое назначение и ориентировочные размеры желаемого участка.

Закон позволяет участникам боевых действий получать землю в следующих пределах:

до 0,12 га для садоводства;

до 2,0 га для личного крестьянского хозяйства;

до 0,25 га для строительства жилья в деревнях, до 0,15 га в поселках и до 0,10 га в городах;

до 0,10 га для дачного строительства.

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К ходатайству следует добавить графические материалы с указанным желаемым расположением участка, согласование землепользователя (если участок уже в пользовании), документы о личности и подтверждение льгот. Если речь идет о земле для фермерства — нужны документы об образовании или опыте в сельском хозяйстве.

Соответствующие органы должны рассмотреть заявление в течение 30 дней и вынести решение либо предоставить разрешение, либо обоснованно отказать. Если же ответ не пришел вовремя, заявитель может обратиться в суд.

Однако в условиях военного положения, согласно изменениям в Земельный кодекс, безвозмездная передача земель государственной или коммунальной собственности в частную запрещена. Исключение составляют лишь случаи, когда у граждан уже есть недвижимость, расположенная на таких участках, или пользующаяся ими с периода до 1 января 2002 года.

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