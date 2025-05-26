Какую помощь будут получать ВПЛ в июне 2025 года

В июне 2025 года внутренне перемещенные лица в Украине и в дальнейшем будут получать финансовую помощь от государства. В марте 2025 года правительство приняло решение продлить денежную помощь для данной категории лиц еще на полгода – к сентябрю 2025-го.

Таким образом, в июне ВПЛ и в дальнейшем будут получать выплаты от государства. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Национальную социальную сервисную службу Украины.

Лица, которые уже получали государственную помощь до июня, в дальнейшем будут получать ее автоматически – повторно подавать заявление не нужно.

Суммы выплат остаются такими же:

2000 гривен – для совершеннолетних лиц;

3000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

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Как ВПЛ оформить государственную помощь в июне

Внутренне перемещенные лица, которые ранее не получали государственную помощь, могут подать заявление на ее назначение в июне 2025 года. В случае первого обращения они также могут оформить справку ВПЛ и подать запрос на финансовую поддержку для членов своей семьи через мобильное приложение "Дія".

Для подачи заявления нужно:

Обновите приложение "Действие" и перейдите в раздел "Сервисы".

Выбрать опцию "Услуги для ВПЛ", а затем – "Помощь для ВПЛ".

Ввести адрес фактического проживания и подтвердить геолокацию.

Добавить информацию о детях как ВПЛ или выбрать вариант "Зарегистрироваться без детей".

Выбрать карту является Поддержка или оформить ее в одном из банков-партнеров.

Указать вид помощи, которая необходима и оставить свои контактные данные.

В случае, если семья ВПЛ не соответствует условиям для получения выплат из-за высокого дохода, наличия депозитов или дополнительного жилья, можно подтвердить право на помощь, обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в орган соцзащиты по месту жительства.

Стоит отметить, что в июне государство и в дальнейшем будет предоставлять денежную помощь на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Также продолжается действие программы "Приют", которая предусматривает выплаты тем, кто предоставляет приют ВПЛ в своем доме.

Напомним, ранее мы рассказывали, как с июля в Украине изменятся правила для переселенцев.

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