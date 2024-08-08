Какую валюту стоит покупать украинцам для сохранения своих сбережений

Многие украинцы отдают предпочтение хранению средств в иностранной валюте. Впрочем, важно осознавать риски такой тактики как накопление долларов "под матрасом", ведь это может привести к полному уничтожению сбережений.

В разговоре с 24 Каналом инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что нужно хранить сбережения в разных валютах. Он также отметил важность инвестирования этих средств с умом.

"Главное - не в кэше. Главное, чтобы это не были деньги "под подушкой". Эти деньги должны во что-то быть вложены, чтобы приносить вам проценты", – подчеркнул Фурса.

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Согласно мнению эксперта, выбор инструмента для инвестирования тесно связан с валютой, которую вы планируете использовать. Он рекомендует следующие направления:

для сохранения средств в гривнах следует рассмотреть возможность инвестирования в государственные облигации внутреннего займа;

если ваша цель – сохранить капитал в иностранной валюте, то стоит выбрать государственные ценные бумаги, выпущенные в долларах, ведь они могут принести доходность от 3 до 4 процентов.

Напомним, ранее UAportal писал, что владельцам долларов и евро угрожают значительные штрафы.

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