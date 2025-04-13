Какую зарплату нужно иметь, что пенсия составляла 15 тысяч гривен

Чтобы в будущем получать достойную пенсию, важно позаботиться о двух ключевых факторах — достаточном страховом стаже и уровне заработной платы. Для выхода на пенсию в 2025 году необходимо отвечать минимальным требованиям по стажу.

Так, чтобы оформить пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стажа меньше — например, 22 года, то на пенсию можно выйти не раньше 63 лет. А с минимальными 15 годами стажа – только в 65. Об этом пишет "Фокус".

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Если человек имеет 30 лет страхового стажа, в 2025 году он сможет претендовать на пенсию в 63 или 65 лет. Но в этом случае немаловажную роль играет размер заработной платы. Для того, чтобы в 63 года иметь пенсию на уровне 15 тысяч гривен ежемесячно, нужно иметь зарплату не менее 38,7 тысяч гривен.

Если же оформлять пенсию в 65 лет, требования к зарплате несколько ниже — достаточно получать примерно 35,1 тысяч гривен.

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