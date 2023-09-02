Картофель и глицерин: топ-3 методы вернуть линолеуму презентабельный вид
Картофель и глицерин: топ-3 методы вернуть линолеуму презентабельный вид
Линолеум часто рассматривают как одно из наиболее практичных напольных покрытий, поскольку, при правильном уходе и выборе прочности, он может прослужить очень долго. Существуют способы, позволяющие даже старому линолеуму выглядеть как новый.
Об этом пишет Время Действий.
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- Отварите картофель и используйте оставшуюся жидкость для очистки и полировки линолеума. Разведите ее с водой в равных пропорциях.
- Крахмал тоже может помочь. Добавьте несколько ложек крахмала в воду для мытья полов.
- Глицерин – универсальное средство для дома, которое можно использовать для уборки. Добавьте небольшое количество глицерина в воду для мытья линолеума.
- Молоко – еще один неожиданный способ. Смешайте воду и молоко в равных пропорциях, прополируйте линолеум этой смесью и смойте чистой влажной тряпкой.
Эти способы могут улучшить состояние вашего линолеума и сохранить его долговечность.
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