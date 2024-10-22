Карты Монобанка перестанут работать с 2025 года: в чем причина
Учитывая изменения на рынке платежных систем, Монобанк принял решение о переходе на Visa. Это связано с более выгодными условиями сотрудничества, позволяющими оптимизировать затраты и ввести новые сервисы.
Об этом пишет gsminfo.
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Что это значит:
- Клиентам банка необходимо заменить карту Mastercard на Visa до конца 2024 года.
- Вместе с переходом на Visa банк запускает новые сервисы, такие как удобный магазин товаров прямо в приложении.
- Перевыпустив карту до конца октября, клиенты получат дополнительные 100 гривен кэшбека.
Почему меняется платежная система?
Существенное снижение межбанковской комиссии с 1,6% до 0,7% при одновременном повышении налога на прибыль с 18% до 50% сделали сотрудничество с Mastercard менее выгодным для Монобанка. Visa предложила лучшие условия, которые позволят в дальнейшем развиваться и предлагать клиентам новые сервисы.
Напомним, украинцев хотят лишить возможности пополнять карты через терминал.
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