Катастрофа Ил-79: Буданов сказал, были ли на борту военнопленные украинцы

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ни украинская, ни российская сторона не могут до конца ответить на вопрос, случившийся с самолетом Ил-76, разбившегося в Белгородской области россии 24 января.

В эфире телемарафона руководитель ГУР сказал: "К сожалению, нужно констатировать, что там произошло – до конца не может ответить ни одна сторона. Позиция россии – разумеется, во всем винить Украину, при том, что есть ряд непонятных для такой позиции фактов".

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"Это прежде всего то, что они не показали поля, усыпанные трупами, останками, как должны показать, чтобы максимально обвинить Украину, но даже этого нет. То есть ситуация непонятна до конца", – добавил Буданов.

По его словам, у Украины также нет полной информации о случившемся. Также неизвестно, могли ли находиться на борту упавшего самолета украинские военнопленные.

"Они (россияне. – Ред.) не показали поля, усыпанные трупами, останками, как должны это показать, чтобы максимально обвинить Украину, но даже этого нет. То есть ситуация непонятна до конца", – резюмировал глава разведки.

Напомним, в среду, 24 января, вблизи российского города Белгорода упал военно-транспортный самолет Ил-76. россияне заявили, что на борту находились 65 украинских военнослужащих.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что 24 января планировался обмен 65 украинских защитников, имена которых опубликовали российские пропагандисты после падения Ил-76.

На днях Следом РФ опубликовал видео с самолетом на заснеженном летном поле и подъезжающую к нему колонну автомобилей. На кадрах заметны передвижения машин и людей, однако разобрать, пересаживаются ли люди в самолет, невозможно.

Также в сообщении СК РФ не приводится доказательств, что на кадрах действительно изображено отправление украинских военных. Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!