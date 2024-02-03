Кейс Global Spirits: СМИ рассказали о новых подробностях по делу крупнейшего холдинга Украины

Крупнейшему производителю алкогольных напитков и лидеру по уплате налогов в этой области холдинг Global Spirits обвинили в проведении закупок в Российской Федерации через фирмы в Центральной Азии и Южном Кавказе. В компании считают, что подобные обвинения – ошибка или попытка рейдерской атаки.

Об этом сообщило издание OBOZ.UA. В материалах следствия говорится о предприятиях в Средней Азии, Сакартвело и Азербайджане.

Владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк заявил, что ни он, ни кто-либо другой из его сотрудников не являются владельцами и должностными лицами компаний в Центральной Азии и Южном Кавказе. Кроме того, эти предприятия не находятся на территории врага, поэтому они не могли платить налоги в бюджет РФ.

Издание отметило, что речь идет о грузинской компании ООО "Ушба Дистиллери", зарегистрированной в Грузии, а ее владельцем является грузин Дмитрий Абесадзе. Предприятие никогда не сотрудничало с компанией "Родник и К", о которой идет речь по делу согласно банковской выписке.

Со дня основания и по настоящее время в фирме (ООО "Ушба Дистиллери", – ред.) не было владельцев и выгодополучателей граждан Украины, говорится в сообщении.

По словам адвоката Алины Давыдовой, Global Spirits по лицензии выпускала продукцию на грузинском предприятии из-за затрудненной логистики в Украине и ситуации на границе. Она подчеркнула, что это распространенная среди международных компаний практик, когда компания лицензирует посторонние площадки для выпуска своей продукции.

Однако, таким образом, компания платит налоги в Украину. Также для производства Global Spirits не могли использовать комплектующие из России, это отмечено на официальном сайте бренда.

"На основе имеющихся договоров при производстве украинских брендов грузинской компанией использовалось сырье, закупленное у украинских спиртзаводов. Мы уже получили соответствующие документы об этом и передали в суд. То есть спирт для производства продукции закупался исключительно в Украине, поэтому любые претензии по этой части абсолютно необоснованные", – сообщила Алина Давыдова.

Кроме этого, бессмысленно выглядят подозрения в отношении сотрудников, которые сейчас воюют за Украину. В частности, директор компании Олег Пигулевский воюет на передовой, возглавляя батальон ВСУ, а юрист Роман Хацаревич ушел добровольцем на фронт с первого дня, получил ранения, контузию под Бахмутом, а в декабре 2022 года пропал без вести под Курдюмовкой Донецкой области.

"Эти люди – Герои Украины, и абсолютно бесчеловечны любые претензии в их адрес", – добавили в холдинге.