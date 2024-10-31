Киев и Будапешт работают над подготовкой 'двухстороннего документа' - Зеленский

Президент Украины сообщил, что Киев и Будапешт работают над подготовкой "двухстороннего документа". В нем будут рассмотрены вопросы безопасности и вступления Украины в НАТО.

Об этом заявил Зеленский во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья.

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"Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там есть много вещей для того, чтобы убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого. Чтобы не поднимался вопрос меньшинств. Точнее, вопрос может подниматься, но чтобы он быстро решался, чтобы не возникало вопросов между нашими государствами. Мы очень положительно смотрим на это", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что в документе будут и вопросы безопасности.

"Меньше всего, что мы просим у Венгрии, – не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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